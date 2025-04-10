Названы лидеры «Локомотива» по показателям умных шайб в плей-офф

Континентальная хоккейная лига опубликовала список лидеров клубов по показателям умных шайб по итогам первого раунда плей-офф. В составе ярославского «Локомотива» выделили восьми игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив» Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий Артур Каюмов стал лучшим в команде по пройденной дистанции: она составила 18340 метров, а с шайбой — 1043 метра. При этом по скорости лучшим стал нападающий Денис Алексеев — 35,3 км/ч.

По показателю «Точность передач» КХЛ выделила и нападающего Артура Каюмова, и защитника Андрея Сергеева. На счету обоих по 73 передачи. Лучшими по выигранным единоборствам среди игроков «Локомотива» стали капитан Александр Елесин (29 выигрышей шайб), Максим Березкин (40 выигрышей шайб) и Георгий Иванов (показатель трафика — 7).

Наивысшая скорость шайбы после броска оказалась у Рихарда Паника — 155,2 км/ч. По созданным голевым моментам лидирует Денис Алексеев, а лучшим вратарем по недопущенным голам стал Даниил Исаев.

Алла Чижова