Yollo открылись в «Атриуме»

Российская марка одежды Yollo открыла pop-up store в ТЦ «Атриум» с посвящением эстетике бохо, ковбойскому стилю, миру Дикого Запада. В оформлении ключевая роль отведена дениму, бахроме, помпонам, есть и свой маскот — голубая лама, которая встречает гостей у входа. В новом пространстве представлена лимитированная капсула Western, в которую вошли модели из денима, натуральной замши, кожи и хлопка: жакеты, жилеты, макси- и мини-юбки, широкие джинсы, рубашки в клетку, платья, пиджаки и аксессуары.

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