В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения на автомобильных дорогах

Из-за ухудшения погоды временно приостановлено движение всех видов транспорта на нескольких участках автодорог в Башкирии, сообщил в Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ограничения действуют с 33-го километра до 180-го на участке Уфа – Бирск – Янаул. На трассе Бирск – Тастуба – Сатка оно введено от нулевого до 148-го километра. Для участка Явгильдино – Щучье Озеро ограничение действует с нулевого до 56-го километра.

Ограничения могут быть сняты в 21:00, но время может измениться в зависимости от погодных условий.

Олег Вахитов