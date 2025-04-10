Житель Новороссийска продал элитный алкоголь без лицензии на 1,8 млн рублей

42-летний житель Новороссийска производил и реализовывал водку, коньяк, виски, ром и текилу нелегально. Общая стоимость товара превысила 1,8 млн руб., сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, житель поселка Верхнебаканский, не имея лицензии, производил контрафактную алкогольную продукцию и продавал ее. Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новороссийску обнаружили в его домовладении спиртосодержащие жидкости в 134 пятилитровых пластиковых емкостях.

«Помимо этого, из гаражного помещения полицейские изъяли более 5тыс. стеклянных бутылок с контрафактной водкой, коньяком, виски, ромом и текилой. Общая стоимость нелегального товара превысила 1,8 млн руб.»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.