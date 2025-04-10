Скопление выброшенных штормом парусников обнаружено в Валенсии

К берегу испанской Валенсии прибило большое скопление медузоподобных парусников, передает газета El Tiempo. Вероятно, колонию отнесло к берегу сильным штормом.

На видео, опубликованном газетой, видно большое скопление существ, визуально похожих на морской мусор. Своими телами парусники практически полностью закрывают поверхность воды.

Парусники, которые также называются велеллами, являются гидроидами. Над овальным основанием, укрепленным хитином, возвышается парус, за что эти морские существа получили такое название.