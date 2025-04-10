На ремонт четырех дорог в Нижегородском районе выделили 130,5 млн рублей

Муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» 9 апреля объявило электронный аукцион на ремонт дорог в Нижегородском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 130,5 млн руб. Планируется отремонтировать дороги на улицах Шевченко, Малой Ямской, Ереванской и в проезде по улице Большие Овраги. Итоги аукциона подведут 30 апреля. Работы по ремонту дорог необходимо завершить до 30 сентября включительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», между улицами Шевченко и Малой Ямской будут строить новую дорогу за 169 млн руб.

Анастасия Титова