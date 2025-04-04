На 230 метров дороги около нижегородского ИТ-кампуса потратят 169 млн рублей

Открытый конкурс в электронной форме на проектирование и строительство дороги около строящегося ИТ-кампуса объявили 3 апреля. Заказчиком выступает «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» (ГУММиД), сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Двухполосная дорога ориентировочной протяженностью 230 м свяжет дорогу по улице Шевченко и проезд от улицы Малой Ямской до дома №17 по улице Большие Овраги. Часть дороги будет проходить по склону над подходом к метромосту, проектом необходимо предусмотреть строительство подпорной стенки длиной около 100 м.

Начальная стоимость контракта составляет 169,1 млн руб. Итоги закупки подведут 24 апреля 2025 года, выполнить работы необходимо до 30 ноября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего на строительство дороги около ИТ-кампуса в бюджет на 2025 и 2026 годы заложили 297 млн руб.

Галина Шамберина