В Башкирии ожидают гололед и рост уровня воды в горных реках

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, с 10 по 11 апреля в большинстве районов республики ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные. Возможна гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На отдельных участках автодорог ночью и утром возможны туманы, которые могут снизить видимость до 500-1000 м. В выходные дни атмосферное давление будет расти, сохранится небольшой дождь с ночными снегопадами. Дневная температура воздуха может подняться до +6...+12° C.

Синоптики также предупреждают о возможном подтоплении пониженных участков местности из-за роста уровня воды на горных реках республики.

Олег Вахитов