Ростовская область отправила в Сербию 10 тонн рыбы

Из Ростовской области в Сербию отправлено 10 тонн мороженной рыбы, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Оформление документов для экспорта прошло с 1 по 5 апреля в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский».

«Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ „ЦОК АПК“»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Предприятие-поставщик включено в список российских экспортеров, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера. Россельхознадзор при помощи автоматизированной системы «Аргус» выдал разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации.

Валентина Любашенко