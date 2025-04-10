Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-вице-премьеру Башкирии

Московский городской суд 16 апреля рассмотрит жалобу защиты бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева на постановление Басманного районного суда, продлившего его арест до 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алана Марзаева задержали в конце сентября 2024 года по обвинению в получении 37 млн руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, будучи куратором строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства в правительстве Башкирии, обвиняемый получил вознаграждение за распределение дорожных подрядов заинтересованной фирме. В судебных заседаниях о мере пресечения защита экс-чиновника заявляла о готовившихся провокациях в отношении господина Марзаева и настаивала на заказном характере дела.

Изучением обстоятельств дела занимается Главное следственное управление СКР. 1 октября 2024 года господина Марзаева арестовали, затем мера пресечения была продлена до конца февраля, п посла — до 30 мая.

Идэль Гумеров