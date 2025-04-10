Саратовца отправили в колонию на 7 лет за гибель 14-летнего мальчика в ДТП

В Саратове суд признал виновным 56-летнего мужчину по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Фигурант получил 7 лет и 10 дней колонии-поселении. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как выяснилось, 24 ноября минувшего года фигурант на автомобиле «Шевроле Нива» сбил 14-летнего мальчика, который шел вдоль автодороги «Саратов — Дубки — Новая Липовка». Ребенок скончался на месте. Водителя ранее лишили права управления транспортными средствами.

Павел Фролов