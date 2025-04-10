«Единая Россия» запустила праймериз по выбору кандидатов в губернаторы Кубани

Президиум политсовета Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» объявил о начале процедуры предварительного голосования для последующего выдвижения кандидата на должность губернатора края. Как сообщили в региональном отделении партии, внутрипартийная кампания пройдет в несколько этапов и завершится к 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно принятому решению, с 14 по 25 апреля будет организован прием предложений по кандидатурам. Внести их смогут как президиум Генерального совета партии, так и члены регионального политсовета. После формирования списка начнется серия встреч претендентов с секретарями первичных и местных отделений.

Процедура предварительного голосования стартует 9 апреля. Как отметил первый вице-спикер ЗСК и секретарь краевого отделения «Единой России» Николай Гриценко, ключевая задача организаторов — обеспечить проведение всех этапов в строгом соответствии с нормами законодательства и положениями устава партии.

Вячеслав Рыжков