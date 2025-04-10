АО «Астон» увеличило выручку до 247 млрд рублей в 2024 году

АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (Ростов-на-Дону) в 2024 году увеличило выручку на 59% по сравнению с предыдущим годом – до 247 млн руб. При этом чистая прибыль АО сократилась на 32% - до 14 млрд руб. Об этом сообщается в информационной системе rusprofile со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» занимается производством растительных масел и оптовой торговлей зерном. АО входит в ГК «Астон» предпринимателя Вадима Викулова. Главный офис компании расположен в Ростове.

Сергей Иванов