Москалькова: потерявшего на СВО ноги бойца отправили в автошколу в Ставрополь

Ветеран СВО, потерявший обе ноги, проходит обучение вождению автомобиля с ручным управлением в Ставропольской автошколе ДОСААФ. После получения прав он будет обеспечен специально оборудованным транспортом, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее информации, бывший военнослужащий сам обратился с просьбой помочь в адаптации к мирной жизни.

После обсуждения ситуации с фондом «Защитники Отечества» мужчину направили на обучение в автошколу ДОСААФ Ставрополя.

Омбудсмен также отметила, что жилье ветерана уже переоборудовано с учетом потребностей маломобильного человека.

Николай Аксенов