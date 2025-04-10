На нижегородку завели уголовное дело из-за регистрации девяти мигрантов

Жительницу Автозаводского района Нижнего Новгорода обвинили в незаконной регистрации в своей квартире девяти мигрантов. На нее завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, 49-летняя жительница одного из домов на улице Красноуральской за деньги поставила на миграционный учет девять иностранцев. При этом она заранее знала о том, что они не будут жить в ее квартире.

Если вина нижегородки подтвердится, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Анастасия Титова