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Коммерсантъ FM
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Кабмин упростил регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру регистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Документ опубликован на сайте правительства.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Постановление сокращает срок предоставления госуслуги по регистрации цен с 60 до 40 рабочих дней, уменьшает число предоставляемых для этого документов, а также дает возможность получить услугу в электронном виде.

В пресс-службе правительства указали, что принятое решение позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

Правительство включает новые препараты в перечень ЖНВЛП на основании решения комиссии Минздрава. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Сами препараты применяются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Лекарства закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов и выдаются пациентам бесплатно.

Полина Мотызлевская

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