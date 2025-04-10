Кабмин упростил регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру регистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Документ опубликован на сайте правительства.
Михаил Мишустин
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Постановление сокращает срок предоставления госуслуги по регистрации цен с 60 до 40 рабочих дней, уменьшает число предоставляемых для этого документов, а также дает возможность получить услугу в электронном виде.
В пресс-службе правительства указали, что принятое решение позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
Правительство включает новые препараты в перечень ЖНВЛП на основании решения комиссии Минздрава. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Сами препараты применяются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Лекарства закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов и выдаются пациентам бесплатно.