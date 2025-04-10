Кабмин упростил регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру регистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Документ опубликован на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Постановление сокращает срок предоставления госуслуги по регистрации цен с 60 до 40 рабочих дней, уменьшает число предоставляемых для этого документов, а также дает возможность получить услугу в электронном виде.

В пресс-службе правительства указали, что принятое решение позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

Правительство включает новые препараты в перечень ЖНВЛП на основании решения комиссии Минздрава. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Сами препараты применяются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Лекарства закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов и выдаются пациентам бесплатно.

Полина Мотызлевская