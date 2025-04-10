Психическое состояние челябинца, ворвавшегося в школу, оценят врачи

Сотрудники отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску передали медицинским работникам 25-летнего местного жителя, который сломал турникет и компьютер в кабинете директора школе №145. Врачи определят его психическое состояние и при необходимости окажут квалифицированную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По результатам медобследования, в том числе с участием психиатра и нарколога, «будет принято обоснованное решение в отношении местного жителя в рамках законодательства», сообщает полиция. В СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 10 апреля 25-летний челябинец ворвался в школу в поселке Новосинеглазово, сломал турникет и компьютер в кабинете директора. Его обезвредили учителя ОБЗР Николай Григорьев и физкультуры Магомед Магомедов вместе с учеником 9 класса Тиграном Исингалеевы, а затем передали прибывшим сотрудникам Росгвардии.

Задержавших местного жителя педагогов и ученика наградят от имени министерства образования и науки Челябинской области. Также их отметит глава города Алексей Лошкин.

Виталина Ярховска