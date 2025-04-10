Челябинец ворвался в школу и разбил компьютер в кабинете директора

В челябинском поселке Новосинеглазово посторонний ворвался в школу, сломал турникет и компьютер в кабинете директора. Его задержали и доставили в отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в школе №145. Горожанина задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову тревожной кнопки. По предварительным данным, от действий челябинца никто не пострадал. «Предварительно, информация о наличии у молодого человека предмета, представляющего угрозу, не подтверждается», — сообщает ГУ МВД России по региону. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным пресс-службы министерства образования и науки Челябинской области, до прибытия Росгвардии молодого человека обезвредили педагоги школы — учителя ОБЗР Николай Григорьев и физической культуры Магомед Магомедов. Помогал им ученик 9 класса Тигран Исингалеев.

В министерстве отмечают, когда посторонний ворвался в школу, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя, но он продолжал вести себя неадекватно. В результате горожанин выломал турникет, ворвался в кабинет директора и разбил компьютер.

По поручению губернатора Алексея Текслера педагогов и школьника, задержавших хулигана, наградят.