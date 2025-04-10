Суд в Пскове отправил в СИЗО бывшего проректора Ульяновского госуниверситета

Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) Псковский городской суд отправил под стражу сроком на два месяца. Об этом в среду вечером сообщила прокуратура Псковской области.

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На заключении под стражу настаивало следствие, прокуратура это ходатайство поддержала. По версии следствия, ректор ПсковГУ устроила на работу фиктивного сотрудника, присвоив зарплату на общую сумму более 10 млн руб. Также она повысила зарплату сотрудникам университета, но разницу от повышения забирала себе. При этом, по информации источников, Наталья Ильина купила в Подмосковье две квартиры общей стоимостью около 40 млн руб.

Наталья Ильина — уроженка поселка Красный Гуляй Ульяновской области. Окончила УлГПУ, получив специальность «Биология. Психология». В 2006 году получила ученую степень доктора биологических наук по специальностям «микробиология» и «экология». С 2002 по 2017 год преподавала в УлГПУ, дойдя до уровня проректора по научной работе, в 2017 стала проректором по инновационному развитию Ульяновского госуниверситета. В июне 2020 года стала ректором ПсковГУ.

Андрей Васильев, Ульяновск