Племянницу экс-президента Башкирии доставили в суд по заявлению блогера

Издателя портала «Пруфы» и племянницу бывшего президента Башкирии Рауфу Рахимову полиция доставила в мировой суд. Как сообщил «Ъ-Уфа» адвокат медиа-менеджера Сергей Макаренко, поводом стал административный протокол, составленный по заявлению блогера Арслана Нигматьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова со своими адвокатами Сергеем Макаренко и Ильнуром Салимьяновым

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова со своими адвокатами Сергеем Макаренко и Ильнуром Салимьяновым

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В каком именно мировой суде рассматривается дело, не уточняется.

Ранее издание сообщало, что в феврале между блогером и госпожой Рахимовой произошел конфликт в коридоре Кировского райсуда Уфы. Стороны обвиняли друг друга в побоях.

Идэль Гумеров