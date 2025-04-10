Племянницу экс-президента Башкирии доставили в суд по заявлению блогера
Издателя портала «Пруфы» и племянницу бывшего президента Башкирии Рауфу Рахимову полиция доставила в мировой суд. Как сообщил «Ъ-Уфа» адвокат медиа-менеджера Сергей Макаренко, поводом стал административный протокол, составленный по заявлению блогера Арслана Нигматьянова.
Рауфа Рахимова со своими адвокатами Сергеем Макаренко и Ильнуром Салимьяновым
Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ
В каком именно мировой суде рассматривается дело, не уточняется.
Ранее издание сообщало, что в феврале между блогером и госпожой Рахимовой произошел конфликт в коридоре Кировского райсуда Уфы. Стороны обвиняли друг друга в побоях.