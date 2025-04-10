В Астрахани проверят данные о нарушении прав детей-инвалидов на доступную среду

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков проведет процессуальную проверку по обращению о нарушении прав детей-инвалидов на доступную среду в Астрахани и доложит о ее результатах. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Ранее жительница Астраханской области рассказала о нарушении прав детей-инвалидов, которые проживают в многоквартирном доме по ул. Белгородской в Астрахани, на доступную среду. С ее слов, родители несовершеннолетних долгое время просили местную администрацию оборудовать входные группы двух подъездов здания электроподъемниками. Суд поддержал их в этом. При этом пандусы появились в здании спустя длительное время после вступления в законную силу судебного решения — в мае минувшего года.

Астраханка подчеркнула, что пусконаладочные работы все еще не проведены, договор на техобслуживание не заключен. В связи с этим оборудование не введено в эксплуатацию. Дети, являющиеся инвалидами, до сих пор не могут самостоятельно выйти на улицу. Граждане обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов