Краснодар обогнал Москву по количеству квартир на продажу в новостройках

Краснодар занял лидирующую позицию среди городов-миллионников России по объему предложения на рынке новостроек. Как сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные bnMAP.pro, к концу марта 2025 года в открытой продаже в столице Кубани находилось 50,8 тыс. лотов, что на 4% меньше, чем в конце декабря 2024 года, однако позволило обогнать Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики изучили первичный рынок жилья в 16 крупнейших городах России, учитывая все классы квартир и апартаментов, находящихся в продаже. Москва заняла второе место по числу лотов с показателем 47,8 тыс., зафиксировав снижение предложения на 8,4% за квартал. На третьей позиции — Санкт-Петербург, где в продаже осталось 36,9 тыс. объектов, что на 2,1% меньше, чем в декабре.

Минимальные объемы предложения зарегистрированы в Омске — 2,2 тыс. квартир, что соответствует уровню конца 2024 года. В Челябинске, занимающем предпоследнюю позицию, в продаже — 5,2 тыс. лотов.

Наибольший прирост предложения за отчетный период зафиксирован в Казани, где количество объектов выросло на 15,5%, достигнув 12,9 тыс. лотов. Далее следует Волгоград с ростом на 7,1% (до 7,2 тыс. лотов) и Ростов-на-Дону, где предложение увеличилось на 6,6%, достигнув 25,2 тыс. единиц.

Сильнее всего объемы предложения сократились в Москве, Самаре и Перми. В столице снижение составило 8,4%, в Самаре — 6,8% (до 7,5 тыс. объектов), в Перми — 4,5% (до 8,9 тыс.). В целом в городах-миллионниках совокупный объем новостроек, находящихся в продаже, снизился на 0,9%.

Вячеслав Рыжков