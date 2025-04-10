Аэропорт Сочи подвел итоги работы в первом квартале 2025 года

Международный аэропорт Сочи подвел итоги пунктуальности авиакомпаний, выполнявших регулярные и чартерные рейсы в первом квартале 2025 года. В статистике учитывались как российские, так и иностранные перевозчики, при этом своевременными считались рейсы, прибывшие с отклонением не более 15 минут от расписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Перевозчики были классифицированы по объему пассажиропотока на три группы. В категории с объемом более 100 тыс. пассажиров лидером по пунктуальности стала «Победа» (88,10%), за ней следовал «Аэрофлот» (83,42%). Среди компаний с показателем от 50 до 100 тыс. пассажиров первое место заняла авиакомпания «Россия» (82,30%), второе — Nordwind (80,04%), третье — «Икар» (77,62%). В сегменте до 50 тыс. пассажиров на прилет первое место заняла NordStar (89,06%), далее следовали «ЮТэйр» (80,89%) и «ИрАэро» (79,46%).

Среди иностранных перевозчиков самым пунктуальным признан национальный авиаперевозчик Узбекистана — Uzbekistan Airways (92,24%). Вторую и третью позиции заняли Armenian Airlines (88,89%) и FlyOne Armenia (87,18%) соответственно.

Сочинский аэропорт на протяжении четырех лет сохраняет статус ключевого южного авиационного узла страны, продолжая расширять географию полетов. В весенне-летнем сезоне 2025 года пассажирам будет предложено 85 направлений, из которых 57 — внутренние и 28 — международные. Летняя программа обещает стать рекордной по числу зарубежных рейсов, что связано с ростом частоты полетов по популярным маршрутам и выходом на рынок новых иностранных авиаперевозчиков.

Вячеслав Рыжков