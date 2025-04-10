Сто предпринимателей Волго-Вятского банка Сбербанка стали лауреатами регионального этапа премии «Любимый малый бизнес»

По всей России проходит масштабная ежегодная премия от Сбера «Любимый малый бизнес». В Нижнем Новгороде подвели итоги регионального этапа для Волго-Вятского банка Сбербанка, который работает на территории девяти регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбер Фото: Сбер

В торжественной обстановке руководители и известные представители бизнес-сообщества вручили премии предпринимателям за качественное и успешное ведение собственного дела, став лучшими в номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство», «Спорт, образование и развитие».

«Премия "Любимый малый бизнес" подарила нам множество вдохновляющих историй, каждая из которых уникальна и важна. Малый бизнес играет значительную роль в создании рабочих мест, улучшении городской инфраструктуры и повышении уровня жизни населения. Сегодня с Волго-Вятским банком Сбербанка сотрудничают более 340 тыс. представителей малого бизнеса, что составляет 90% от общего количества наших корпоративных клиентов. Они ежедневно подтверждают, что мечты действительно можно реализовать, а мы всегда готовы поддержать их идеи. Ведь мы не только предоставляем финансовые услуги, мы помогаем нашим клиентам развиваться, предлагая комплексные отраслевые решения и становясь надежным партнером на каждом этапе их развития»,— Александр Анащенко, председатель Волго-Вятский банка Сбербанка.

10 предпринимателей из числа победителей регионального этапа примут участие в торжественной церемонии награждения победителей финального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая по традиции состоится в Москве конце мая 2025 года. В итоге 100 победителей премии получат по 1 млн руб., а 10 счастливчиков дополнительно станут обладателями Гран-при – сертификатов на отдых на пятизвездочном алтайском курорте «Манжерок».