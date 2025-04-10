Жителей Новороссийска предупредили о проверке сирен

Проверка работоспособности локальной системы оповещения с включением электромеханических сирен состоится в Новороссийске сегодня, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В период с 11:00 до 11:30 на производственных площадках «Шесхарис» и «Грушовая» будет проведена проверка оповещения АО «Черномортранснефть» и АО «ТНТ». В городе будут слышны звуки сирен. Жителей просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 10 апреля, в период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00 в Новороссийске состоятся военные учения. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

Алена Воробьева