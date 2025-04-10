В Новороссийске пройдут военные учения 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, в Новороссийске запланированы военные учения в акватории морского порта. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ пройдут в период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00. По сценарию будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева