В Сочи запустили прямые авиарейсы в Волгоград

Авиакомпании Nordwind и «Икар» начнут выполнять рейсы по маршруту Сочи — Волгоград. Полеты будут осуществляться по средам и субботам, сообщает пресс-службы аэропорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В летнем сезоне 2025 года полеты по маршруту Сочи — Волгоград будут осуществляться авиакомпаниями Nordwind и «Икар» по средам и субботам. Вылеты из Сочи по средам запланированы на 20:05 с прибытием в Волгоград в 22:30, а по субботам — на 21:05 с прибытием в 23:30. Обратные рейсы из Волгограда будут выполняться по понедельникам и пятницам с вылетом в 06:55 и прибытием в 09:25.

На маршруте будут использоваться современные самолеты Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажиров. Продолжительность полета составляет около 2 часов 10 минут.

Запуск авиасообщения приурочен к 80-летию Победы и предоставит жителям юга России возможность ознакомиться с историей страны. Рекомендуется посетить Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

С момента начала авиасообщения между Сочи и Волгоградом было выполнено более 870 рейсов, перевезено свыше 143 тыс. пассажиров. В разные годы маршрут обслуживался авиакомпаниями «Победа» и «Ютэйр».

Расписание и стоимость билетов можно узнать на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также у онлайн-агентств по продаже билетов.

Мария Удовик