Астраханка стала фигуранткой дела о заведомо ложном доносе

Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурантка на почве личных неприязненных отношений указала в заявлении, что знакомый совершил в отношении нее тяжкое преступление против половой свободы. При этом она знала об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Процессуальная проверка показала, что никакого преступления в отношении фигурантки не совершалось. Теперь ей грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

Павел Фролов