Александру Бастрыкину доложат о деле утонувшего в Удмуртии подростка

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу утонувшего на реке Сива 10-летнего подростка, сообщает информационный центр СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, по факту исчезновения двух несовершеннолетних, утонувших в Воткинском районе, 27 марта было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта. С тех пор продолжаются поиски тела 10-летнего несовершеннолетнего. 8 апреля полностью были завершены водолазные работы. Спасатели продолжают поиски с использованием эхолота. В мероприятиях задействованы до 300 волонтеров и спасателей в будни, до 700 — в выходные.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что к властям региона обратилась родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова. Она отметила нехватку плавсредств, скорой помощи и сказала о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявил, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле.

Подробнее об этом читайте в материале «Нет тела, есть дело».