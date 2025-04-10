Трудовая инспекция примет участие в проверке ООО «Кама Шиппинг»

Государственная инспекция труда в Пермском крае (ГИТ) примет участие в проверке соблюдения требований трудового законодательства, организованной транспортной прокуратурой в отношении судовладельца затонувшего танкера — ООО «Кама шиппинг». Основанием для проверки стали жалобы сотрудников компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Ранее два работника ООО «Кама шиппинг» обратились в ГИТ, сообщив о фактах задолженности по заработной плате, а один из работников заявил требование о выплате компенсации за утерянные личные вещи при крушении танкера «Волгонефть 212». По результатам проверки в транспортную прокуратуру будет направлена информация о выявленных нарушениях для принятия мер прокурорского реагирования.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефть-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».