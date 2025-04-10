30 млрд руб. краевого бюджета будут размещены в новом банке

Министерство финансов подвело итоги отбора на право заключения банковского депозита. Региональные власти предложили банкам размещение трех лотов (каждый по 10 млрд руб.) сроком на 91 день. Результаты отбора размещены на сайте краевого Минфина.

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Отбор по всем лотам выиграло АО «Альфа Банк». Бюджетные средства будут размещены на депозите по ключевой ставке ЦБ (21%) плюс 0,82%.

Напомним, в прежние месяцы все конкурсы краевого минфина на размещение временно свободных денежных остатков выигрывал «Газпромбанк».