В ДТП на трассе Нижняя Салда — Алапаевск пострадали семь человек

В Свердловской области на 79 км трассы Нижняя Салда — Алапаевск в Алапаевском районе в результате ДТП пострадали семь человек, среди них двое детей, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Согласно предварительной информации, водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Fiat. Сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента и выясняют обстоятельства аварии. На месте происшествия временно ограничено движение транспорта, работает только одна полоса. Движение регулируется экипажами ДПС. По факту аварии начата проверка.

По данным свердловского минздрава, в 10:10 на место ДТП прилетел вертолет санавиации с бригадой травматологов, хирургов, нейрохирурга, анестезиологов, также прибыла бригада центра медицины катастроф. Всех пострадавших госпитализировали в больницу в Алапаевске. Один ребенок и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднем. Подростку 2008 года рождения проводят операцию.

Ранее в Екатеринбурге на улице Технической в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей: столкнулись две машины, из-за чего одну из них отбросило на пешеходов.

Ирина Пичурина