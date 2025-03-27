В Екатеринбурге в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей

В четверг 27 марта, в Екатеринбурге на улице Технической в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, на улице Техническая столкнулись две машины, из-за чего одну из них отбросило на пешеходов. На месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи. Трое взрослых и двое детей госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Полина Щуцкая