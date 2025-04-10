Глава СКР хочет знать, почему не отлавливают собак в Советском районе Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов проведет процессуальную проверку по сведениям о непринятии мер к организации отлова бродячих собак в Советском районе Волгограда и доложит о ее результатах. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее жители Волгограда в коллективном обращении к господину Бастрыкину рассказали, что ответственные лица бездействуют в части организации отлова бродячих собак в Советском районе. Стая долгое время обитает близ многоквартирного дома, образовательного учреждения и остановочного павильона, агрессивные собаки регулярно нападают на граждан.

Авторы обращения подчеркнули, что пострадавшие неоднократно обращались в администрацию, чтобы там решили проблему, но безрезультатно. Волгоградцы опасаются за безопасность детей.

Павел Фролов