За ночь над Крымом сбили четыре БПЛА

В ночь на четверг, 10 апреля, над Крымом сбили четыре беспилотника. Столько же дронов силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всего с 20:15 9 апреля по 6:00 10 апреля российские военные уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над несколькими регионами. Больше всего — 13 — над территорией Брянской области.

О попытках атаковать территорию Краснодарского края не сообщалось.

Вячеслав Рыжков