Директор интернет-магазина получил условный срок за продажу шпионских гаджетов

Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор директору интернет-магазина, который занимался продажей шпионских устройств. По ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств) предпринимателю дали полтора года условно, рассказала пресс-служба краевого управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, бизнесмен организовал в Красноярске сбыт шпионских гаджетов, замаскированных под GPS-трекеры. «Проверка показала, что данные устройства имеют функции негласной передачи акустической информации через сотовую связь и негласной геолокации»,— говорится в сообщении УФСБ.

У директора интернет-магазина правоохранители изъяли 17 устройств.

Илья Николаев