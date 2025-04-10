В 2024 году на Кубани произвели более 151 тысячи тонн кондитерских изделий

За 2024 год предприятия Краснодарского края произвели 151,3 тыс. т кондитерских изделий. Это на 0,8% больше, чем годом ранее, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Производство кондитерской продукции в Краснодарском крае обеспечивает более 140 предприятий, из которых основную долю выпуска формируют семь крупнейших производителей: ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», ООО «Метрополис», ООО «Кубаньмельпродукт», ООО Кондитерская фабрика «Виктория», ОАО «Галан», ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Кондитер Кубани».

Регион обеспечивает 3,6% от общероссийского объема производства и 41% — в структуре ЮФО. В отрасли заняты почти 2,6 тыс. человек. Производственные мощности края позволяют выпускать до 190 тыс. т продукции в год, уровень загрузки — 79,6%.

Ассортимент отрасли насчитывает свыше 300 наименований, основу выпуска составляют мучные изделия, также представлены товары шоколадной и сахаристой группы, халва. Предприятия регулярно обновляют линейку продукции в соответствии с рыночными тенденциями.

Вячеслав Рыжков