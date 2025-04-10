На дорогах Сочи запустят видеоаналитику с ИИ для выявления нарушителей

Комплексы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта готовятся к запуску на автодорогах Сочи для выявления автомобилей нарушителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу NtechLab.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Системы позволят в режиме реального времени распознавать автомобили, находящиеся в розыске, снятые с учета или зарегистрированные на лиц, лишенных водительских прав. Аналогичная система уже применяется на дорогах Анапы.

Комплекс представляет собой стандартное техническое решение с предустановленным программным обеспечением, включающее камеру и вычислительный модуль. В перспективе аналогичные технологии могут быть применены в коммерческих помещениях — таких как рестораны, коворкинги и салоны — с целью повышения эффективности внутренней логистики и клиентского сервиса.

В компании-разработчике сообщили, что программные продукты проходят этап активного тестирования в малом и среднем бизнесе. В частности, программные модули, ориентированные на предприятия общепита, смогут отслеживать загруженность залов и автоматически подсказывать персоналу, где требуется внимание. Решения для офисных и производственных пространств фиксируют заполненность рабочих мест и анализируют пиковые часы активности сотрудников.

По информации компании, запуск в Сочи станет частью более широкой стратегии по распространению видеоаналитики на муниципальном уровне. В дальнейшем возможна масштабная интеграция таких решений в системы обеспечения безопасности и контроля в других регионах.

Мария Удовик