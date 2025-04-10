Полиция Краснодара разбирается в дорожном конфликте якобы с участием чиновника

Краснодарская полиция начала проверку по заявлению местной жительницы о дорожном конфликте, в котором мужчина, назвавшийся сотрудником администрации, якобы угрожал ей и пытался применить газовый баллончик. Видео инцидента публикуют местные паблики.

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Предварительно известно, что вечером 9 апреля на улице Красной автомобилист высказывал угрозы, пытался открыть дверь машины женщины, плюнул в боковое стекло, а также предпринял попытку распылить в сторону оппонентки газовый баллончик. Что стало причиной агрессивного поведения, не уточняется.

По данным пресс-службы городского управления МВД, в настоящее время правоохранители устанавливают личность нарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка.

Лия Пацан