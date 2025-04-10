Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании по делу об избиении сверстницы толпой подростков в Казани. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил подготовить доклад об избиении девочки толпой подростков в Казани

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкин поручил подготовить доклад об избиении девочки толпой подростков в Казани

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, 6 апреля группа несовершеннолетних после конфликта заманила свою ровесницу в безлюдное место, одна из них жестоко избила школьницу.

Пострадавшей удалось сбежать, после чего она сообщила обо всем в полицию. СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о проведенных следственных действиях, а по завершении расследования — о его результатах.

Дарья Сайфиева