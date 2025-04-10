В Астрахани усилят охрану общественного порядка на майские праздники

В Астраханской области майские праздники пройдут под усиленной охраной общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба региона. На встрече обсуждалось обеспечение общественной безопасности при подготовке и проведении празднования Пасхи, Первомая и Дня Победы.

В мае в области пройдут свыше 150 массовых мероприятий. Их посетителями станут в общей сложности 30 тыс. человек. Господин Бабушкин назвал приоритетом безопасность зрителей и участников мероприятий, включая военнослужащих астраханского гарнизона.

Павел Фролов