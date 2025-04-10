Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между Удмуртией и «Юнармией»

К военно-патриотическому воспитанию молодежи Удмуртии могут подключить «Юнармию», следует из проекта соглашения между региональным правительством и всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим движением (ВВПОД). Документ опубликовали на сайте удмуртского кабмина 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из предмета соглашения следует, что стороны в том числе займутся вопросами развития системы военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, уважения к традициям России среди подрастающего поколения и продвижения спорта и ЗОЖ.

Помимо «выявления и внедрения форм и методов» такого воспитания и военно-патриотических мероприятий, стороны планируют укреплять среди молодежи престиж службы в структурах обеспечения обороны и безопасности государства. Отдельным направлением указана взаимопомощь по созданию домов «Юнармии» в муниципальных образованиях Удмуртии.

ВВПОД «Юнармия» появилось в 2016-м по инициативе Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны РФ. Оно позиционируется как военно-патриотическое движение. В Удмуртии действует реготделение «Юнармии», во «ВКонтакте» насчитывается 1,7 тыс. подписчиков.