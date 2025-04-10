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Трем скверам в Екатеринбурге присвоят статус особо охраняемых природных зон

В Екатеринбурге скверам на улице Мичурина, имени Кирова и парку имени Блюхера планируют присвоить статус особо охраняемых природных территорий до конца года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Высадка деревьев в скверах и парках будет проводиться "Зеленстроем" осенью. Все растения подбираются так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде»,— рассказал господин Орлов.

Кроме того, этой весной на территории 10 га собираются высадить более 20 тыс. саженцев хвойных растений, а летом в городе расцветет 54 тыс. кв. м цветов.

Ранее инициативная группа жителей Академического района Екатеринбурга решила отозвать иск из Октябрьского районного суда о признании Березовой рощи особо охраняемой территорией, где планировалась застройка, так как стороны «нашли компромиссное решение, которое устроило всех».

Ирина Пичурина

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