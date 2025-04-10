Сочи вошел в топ направлений для отдыха компаниями

В апреле Сочи и Москва поделили второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, города собрали по 6% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

В Москве путешественники остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи проживания составляет 6,8 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 11% апрельских бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 5,2 тыс. руб.

Казань заняла третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. Путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6 тыс. руб.

В топ направлений также попал еще один город Краснодарского края. В Краснодар путешественники приезжают в среднем на две ночи. Одна ночь размещения будет стоить отдыхающим в среднем 3,7 тыс. руб.

Мария Удовик