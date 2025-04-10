Волгоградка лишилась незаконно отчужденного участка в 89,5 га по решению суда

В Волгоградской области суд по иску прокуратуры принял решение о возвращении в муниципальную собственность незаконно отчужденного земельного участка площадью 89,5 га. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Урюпинская межрайонная прокуратура выяснила, что 53-летняя женщина зарегистрировала право собственности на участок сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью 3,2 млн руб. Она добилась этого на основании фиктивного постановления администрации Урюпинского района якобы как бывший работник колхоза.

Через некоторое время женщина заключила сделку дарения указанного участка с местным фермером. Тот же подарил землю своей дочери. Проверка показала, что женщина фактически в колхозе не работала, участок ей не предоставлялся.

Надзорное ведомство попросило суд признать недействительным договор дарения, вернуть землю в муниципальную собственность. Суд в полном объеме удовлетворил требования. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения. Также надзорный орган приступил к процессуальной проверке в связи с незаконным получением в собственность участка.

Павел Фролов