Глава СК снова требует доклад по делу о насилии подростков над девочкой в Миассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки с ограниченными возможностями здоровья в поселке Ленинский (входит в Миасский городской округ), сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информация о насилии сверстников над девочкой появилась в СМИ в январе текущего года. По данным средств массовой информации, в чатах жителей поселка распространилось видео, зафиксировавшее издевательства. Сообщалось, что подростки тоже имеют особенности развития и учатся в школе по индивидуальным программам. Сотрудники ОМВД России по Миассу тогда установили обстоятельства произошедшего, опросили всех участников инцидента, их законных представителей, сотрудников школы. Мальчика и девочку собирались поставить на учет в подразделение по делам несовершеннолетних и отправить в центр временного содержания. В СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело, и Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе его расследования.

Однако суд отказался поместить подростков в специализированное учреждение, и несовершеннолетние продолжают посещать занятия. Недавно в интернете появилось видеообращение директора школы, в котором он сообщает о несогласии жителей поселка с этим решением. Глава СКР вновь потребовал доклад о ходе дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска