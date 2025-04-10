Прибыль лысьвенского промпредприятия, конфискованного государством, выросла почти на 28%

Структура ГК «Борец» - ООО «Лысьванефтемаш» (входит в ГК «Борец»), в отношении которой суд недавно принял решение конфисковать в пользу государства, отчиталась о финансовых результатах деятельности. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Лысьванефтемаш» составила 4,52 млрд руб., что на 23,8% больше показателя 2023 года. В 2023 году предприятие получило 3,65 млрд руб. выручки. Выросла и чистая прибыль компании: с 404,1 млн руб. в 2023 году до 515,7 млн руб. в 2024-ом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лысьванефтемаш.

Фото: Лысьванефтемаш Лысьванефтемаш.

Фото: Лысьванефтемаш

Лысьвенский завод нефтяного машиностроения («Лысьванефтемаш») входит в группу «Борец» вместе с другими нефтесервисными предприятиями. Лысьвенское предприятие специализируется на производстве электрогенераторов, электродвигателей и трансформаторов. Учредителем компании указано ООО «Производственная компания «Борец». Гендиректором предприятия является Юрий Калинин, уставный капитал «Лысьванефтемаша» - 20 млн руб.

Этой весной Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в госсобственность 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщает «Ъ». По ходатайству надзорного органа, решение суда приведено к немедленному исполнению, уточняет издание. По данным надзорного органа, компаниями группы в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа, признанный в РФ иностранным агентом, Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства.