Минобороны: силы ПВО сбили 42 БПЛА над шестью регионами России

В ночь на 10 апреля российские военнослужащие перехватили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram. Цели были перехвачены в небе над шестью регионами.

В небе над Калужской областью были сбиты 12 БПЛА. Над Брянской областью перехвачено 13 беспилотников. Еще восемь целей уничтожили над Курской областью, по четыре — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона.

По предварительной информации, погибших и пострадавших среди населения нет. Вчера вечером, 9 апреля, Минобороны заявило об уничтожении 19 беспилотников ВСУ над российскими регионами.