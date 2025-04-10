Роспотребнадзор: официального заключения о безопасности пляжей в Анапе пока нет

Официального санитарного заключения о безопасности пляжей в Крыму и Краснодарском крае, в частности в Анапе, после аварии с танкерами пока нет, сроки его готовности не определены. Об этом сообщил начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов на круглом столе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Эта информация обсуждается исключительно в рамках правительственной комиссии, специально для этого созданной, и решение будет тоже приниматься исключительно в рамках нее», — заявил господин Мурагимов.

По его словам, территориальные органы и центральный аппарат ведомства работают в усиленном режиме в Анапе, в Крыму, в Севастополе, но заключение должно основываться на достоверных фактах.

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Анна Тимофеева отметила, что министерство не может гарантировать родителям безопасность купания детей в Черном море при детских лагерях из-за отсутствия официальной позиции Роспотребнадзора.

24 марта на заседании рабочей группы Госдумы по детскому отдыху стало известно, что Роспотребнадзор и МЧС должны представить окончательную оценку санитарной безопасности пляжей 1 апреля.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В Черном море после происшествия попало порядка 3 тыс. т топливного мазута. Часть нефтепродукта выбросило на черноморское побережье Кубани и Крыма, часть осела на дне. Мазут с берега практически собран, но при потеплении воды остаточные фракции мазута могут подниматься со дна, что потребует дополнительных мер очистки.

Наталья Решетняк