184 человека погибли после обрушения крыши ночного клуба в Доминиканке

Число погибших в результате обрушения крыши в столице Доминиканской республики, Санто-Доминго, увеличилось до 184 человек. Об этом сообщает газета Diario Libre со ссылкой на главу Службы по чрезвычайным операциям Хуана Мануэля Мендеса.

Сотрудники службы безопасности ведут непрерывные работы по спасению оставшихся под завалами людей. Господин Мендес заявил, что поисково-спасательные работы не прекратятся до тех пор, пока власти не перестанут получать сообщения от граждан с просьбами найти их родных и близких, которые могут находиться под завалами. Ранее сообщалось о 124 погибших.

8 апреля часть крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса. Многие зрители долгое время оставались под завалами. По меньшей мере 500 человек пострадали. Президент страны Луис Абинадер объявил трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования господину Абинадеру в связи с трагедией.